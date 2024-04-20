banner913
banner932
Girne’de iş kazası... Freni arızalanan tırdan atlayan Hüseyin Çetin'in iki ayağı da kırıldı
Girne’de iş kazası... Freni arızalanan tırdan atlayan Hüseyin Çetin'in iki ayağı da kırıldı
31 0
Lefkoşa ve Girne’de hırsızlık... Düşürülen cep telefonu ve marketten ürün çalındı
Lefkoşa ve Girne’de hırsızlık... Düşürülen cep telefonu ve marketten ürün çalındı
8 0
 
Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı
Cimnastikçiler, 23 Nisan’a coşku kattı
15 0
Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı
Kelepçe Operasyonu’nda 3 kişi tutuklandı
45 0
23 Nisan coşkusu
23 Nisan coşkusu
21 0
UniLig’de Final Four zamanı
UniLig’de Final Four zamanı
21 0
Hedef çevre bilincini artırmak
Hedef çevre bilincini artırmak
21 0
banner1012

Girne’de iş kazası... Freni arızalanan tırdan atlayan Hüseyin Çetin'in iki ayağı da kırıldı

banner1020

Girne’de meydana gelen iş kazasında bir kişinin ayakları kırıldı.

banner974
Girne’de iş kazası... Freni arızalanan tırdan atlayan Hüseyin Çetin'in iki ayağı da kırıldı
banner971
Polis basın bültenine göre, Girne’de dün Şehit İsmet Dülger Sokak'ta “Neo Park” isimli park alanında, tır bir aracın dorsesi içerisinde bulunan spor aletlerinin Hüseyin Çetin (E-38) tarafından indirildiği esnada, fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle araç geri geri akmaya başladı. Bunun üzerine Hüseyin Çetin, araçtan aşağıya atlayarak yaralandı.
Geri geri hareket eden tır araç, park alanı içerisinde bulunan bir şahsa ait araca, sensörlü bariyerlere ve taş duvara çarparak durdu.
Olayda yaralanan Hüseyin Çetin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde her iki ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. .
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.