banner875
banner815
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
Drag Yarışları finali nefesleri kesti
7 0
Değirmenlik, sonradan açıldı
Değirmenlik, sonradan açıldı
18 0
 
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
13 0
Cihangir gözünü zirveye dikti
Cihangir gözünü zirveye dikti
52 0
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
17 0
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
18 0
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
19 0
banner878

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza ucuz atlatıldı

banner476

banner825
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza ucuz atlatıldı
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bugün meydana gelen trafik kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı ile beton bariyere çarpıp, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.30 sıralarında Yasin Yıldırım (E-42), yönetimindeki PF 539 plakalı salon araçla çift şeritli yolda Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada İkidere Mevki yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje düşerek, beton bariyere çarpıp, takla attı.
Kazada, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Hazar Akkurt (E-50) yaralandı. Yaralıların, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. 
Soruşturma devam ediyor.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.