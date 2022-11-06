Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bugün meydana gelen trafik kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı ile beton bariyere çarpıp, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.30 sıralarında Yasin Yıldırım (E-42), yönetimindeki PF 539 plakalı salon araçla çift şeritli yolda Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada İkidere Mevki yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje düşerek, beton bariyere çarpıp, takla attı.

Kazada, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Hazar Akkurt (E-50) yaralandı. Yaralıların, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

