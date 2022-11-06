Trabzonspor 2-0'ı koruyamadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Trabzonspor, Bakasetas (14') ve Trezeguet'in (27') penaltı golleriyle karşılaşmada 2-0 öne geçse de skoru koruyamadı.

Konyaspor, 45+8 ve 54. dakikalarda Mame Diouf'la beraberliği yakaladı. Yeşil beyazlı ekipte 82. dakikada Uche Ikpeazu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltti. Arabam.com Konyaspor ise puanını 21 yaptı.

