Trabzonspor 2-0'ı koruyamadı

Trabzonspor, Bakasetas (14') ve Trezeguet'in (27') penaltı golleriyle karşılaşmada 2-0 öne geçse de skoru koruyamadı.
Konyaspor, 45+8 ve 54. dakikalarda Mame Diouf'la beraberliği yakaladı. Yeşil beyazlı ekipte 82. dakikada Uche Ikpeazu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltti. Arabam.com Konyaspor ise puanını 21 yaptı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.