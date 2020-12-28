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Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza

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Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza

 Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre,  Muhammet Mahmud Tulayev (E-32), yönetimindeki soğan yüklü LP 691 plakalı araçla 19.00 sıralarında Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada köpek barınağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp toprak sete çarptı ve takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Tulayev'in belinde kırık tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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