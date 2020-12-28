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Galatasaray 2020'yi zirvede tamamladı

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Galatasaray, 13 hafta sonra Süper Lig’de zirve çıktı. Sarı-kırmızılılar, 2020 yılını lider bitirmenin mutluluğunu yaşıyor

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Galatasaray 2020'yi zirvede tamamladı
Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray… Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar; Aytemiz Alanyaspor’un, Gaziantep Futbol Kulübü'ne yenilmesiyle zirvenin yeni sahibi oldu.
Son olarak ligin ikinci haftasında liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 13 hafta sonra bir kez daha ilk sıraya yükseldi.
2020'yi zirvede bitiren Fatih Terim'in öğrencileri, 14 maçta 29 puan topladı. 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, geçen sezon liderlik sevinci yaşayamamıştı.
Sarı-kırmızılılar, 15 haftalık dönemde özellikle savunma anlamında başarılı bir grafik çizdi.
Kalesinde 10 gol gören Galatasaray, ligin en az gol yiyen takım oldu. 25 kez ağları sarsan sarı-kırmızılılar, ligin en golcü dördüncü takımı konumunda.
Deplasmanlarda da başarılı bir sezon geçiren Galatasaray, 7 dış saha maçında 15 puan topladı. 7 deplasman maçında 16 puan toplayan Fenerbahçe bu alanda zirvede.. 
 
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