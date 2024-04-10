Daire kiralayacak diyerek dört kişiden sahtekarlıkla para temin etti

Lefkoşa ve Girne’de dört ayrı kişiden sahtekarlıkla daire kiralamak amacıyla 15 bin TL ve 9 bin 700 sterlin nakit para temin eden 29 yaşındaki H.Ş. tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre H.Ş., Lefkoşa ve Girne’de 3-8 Nisan tarihleri arasında herhangi bir yetkisi olmadığı halde fotoğrafları çekip paylaştığı apartman dairelerini kiralamak maksadıyla facebook sosyal paylaşım platformunda "Girne Kiralık Evler" isimli kullanıcı hesabı kurdu. Adı geçen şahıs, daha sonra daire kiralamak için kendisiyle iletişime geçen dört ayrı kişiden kira ve depozito bedeli olarak toplamda 15 bin TL ve 9 bin 700 sterlin nakit parayı sahtekarlıkla temin etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

