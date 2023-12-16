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Lefkoşa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu, yaralanan olmadı

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Lefkoşa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu, yaralanan olmadı
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Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Ccaddesi üzerinde bugün saat 2.00 sıralarında alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmadı.

Polisten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Sercan Özdoğan’ın, yönetimindeki VL 721 plakalı salon araçla Abdi İpekçi Caddesine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki kaldırım taşlarına çarpıp durdu.

Sürücünün 96 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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