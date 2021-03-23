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Lapta, küçük Yahya’ya ağladı

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Lapta'da geçtiğimiz Cumartesi günü babasının tabancasıyla oynarken ateş alması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör son yolculuğuna uğurlandı

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Lapta, küçük Yahya’ya ağladı
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Lapta dün 8 yaşındaki Yahya Ergör'e ağladı.


Geçtiğimiz gün Lapta'da babasının tabancasıyla oynarken ateş alması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör son yolculuğuna uğurlandı.


Ergör'ün cenazesinde gözyaşları sel oldu.

 
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