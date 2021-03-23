Lapta, küçük Yahya’ya ağladı

Lapta dün 8 yaşındaki Yahya Ergör'e ağladı.
Geçtiğimiz gün Lapta'da babasının tabancasıyla oynarken ateş alması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yahya Ergör son yolculuğuna uğurlandı.
Ergör'ün cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.