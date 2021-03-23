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Narkotik göz açtırmıyor

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Gazimağusa’da 360 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi

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Narkotik göz açtırmıyor
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Gazimağusa’da önceki akşam iki kişi uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.
Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Güney Kıbrıs’tan getirilerek alınması için Çanakkale göledi civarındaki bir elektrik direği altına bırakılan yaklaşık 360 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi HA 040 plakalı aracı ile almaya giden 27 yaşındaki isminin baş harfleri İ. G. G., pusu görevinde bulunan polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Zanlı dün Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının olay mahalline geldiğini, araçtan inerek elektrik direği altındaki siyah renk poşeti almak isterken polisi görüp kaçmak isterken makul güç kullanılarak yakalandığını belirten tanık polis, zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi GKRY’den isim ve soy ismini verdiği bir şahsın kendisi için getirip oraya bıraktığı yönünde itirafta bulunduğuna değindi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.
 
 
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