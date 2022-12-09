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LTB’ye 21 milyon gelir getirecek proje

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LTB Başkanı ve Başkan adayı Harmancı, Toptancılar Hali’nin Dönüşümü projesi kapsamında çıkılan yatırım ihalesi sonucunda “Tiyatro ve Performans Sahnesi” ve “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” ile belediyenin 21 Milyon TL geliri olacağını söyledi

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LTB’ye 21 milyon gelir getirecek proje
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi eşliğinde Harmancı okul ziyaretlerine dün de devam ederek Şehit Tuncer İlkokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti.
Harmancı, Lefkoşalılar’ın inancı, desteği ve ortaya koyduğu dayanışma ruhunun da verdiği güçle, iki dönemden beridir Lefkoşa’nın artık kimsenin hatırlamak istemediği dönemleri geride bırakarak projelerin konuşulduğu bir döneme adım attığını kaydetti.
Döviz krizi, pandemi ve en son da yüksek enflasyonun yaşandığı bir dönemin atlatıldığına işaret eden Harmancı, son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı yanında 4 mahalle parkını da şehre kazandırdıklarını söyledi. Harmancı, ‘Birimiz tok, birimiz aç olmaz’ diyerek 6 yılı aşkın süredir ihtiyaçlı bireylere bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı yanında Paylaşım Bakkalı pilot projesini de Aralık 2021-Mayıs 2022 döneminde uyguladıklarını söyledi.
Öte yandan Harmancı, Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası’na (Çağ-Sen) bir ziyaret gerçekleştirdi.
Harmancı, Surlariçi’nde tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, yatırımları ve ekonomik hareketliliği de teşvik ettiklerini, Bandabuliya Sahnesi ile başlattıkları ve genç girişimcilerin de sinerjisiyle yaşanan canlanmanın büyüyerek devam edeceğini söyledi.
Harmancı sözlerine şöyle devam etti:
“Görev süremiz boyunca hem bizleri hem de Lefkoşalılar’ı ve bu şehre yolu düşen herkesi mutlu eden Surlariçi gelişim ve dönüşüm adımlarımız var. Surlariçi’nde tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, yatırımları ve ekonomik hareketliliği de teşvik ettik. Bandabuliya Sahnesi ile başlattığımız ve genç girişimcilerin de sinerjisiyle yaşanan canlanma, Toptancılar Hali’nin Dönüşümü projesi kapsamında çıkılan yatırım ihalesi sonucunda orada bir eğitim kurumunun oluşturacağı “Tiyatro ve Performans Sahnesi” ve “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi” ile daha da genişleyecek. Bu ihale kapsamında 20 Milyon TL yatırım yapılırken, belediyemizin de 21 Milyon TL geliri olacak. Özellikle içinde olduğumuz ekonomik kriz döneminde bu ihalenin şeffaflıkla, yüksek kamu menfaati yaratacak şekilde başarı ile tamamlanması hem mutluluk vericidir hem de Surlariçi’nin gelişim ve dönüşümüne ciddi katkı sağlayacak bir adımdır. Tüm bu gelişmelerin de Surlariçi Gelişim Stratejisi’ne uygun olması da ayrıca önemlidir” şeklinde konuştu.
 
 
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