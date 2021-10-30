banner583
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
11 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
18 0
 
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
45 0
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
129 0
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
Başkentte Koray Avcı rüzgarı
132 0
Rogarlar temizlik bekliyor
Rogarlar temizlik bekliyor
24 0
Saatler geri alınacak
Saatler geri alınacak
32 0
banner661
banner726

Mormenekşe kalecisi yürekleri ağza getirdi

banner476

banner714
Mormenekşe kalecisi yürekleri ağza getirdi
banner721
AKSA 1. Lig’in 7. Hafta mücadelesinde Dörtyol ile Mormenekşe arasındaki karşılaşmanın henüz başında yaşanan talihsiz olay yürekleri ağza getirdi.
Maçın 3. dakikasında gelişen Dörtyol atağında Mormenekşe ceza sahası içinde Dörtyol futbolcusu Melih’le çarpışan Mormenekşe kalecisi Mehmetsalih Merttuna’nın bir anda yere yığılarak hareketsiz kalması adeta sahada soğuk duş etkisi yarattı.
Saha içinde bulunan futbolcuların ilk müdahalesi ve sağlıkçının dilini çıkarması sonrasında kendine gelen Mehmetsalih Merttuna yaklaşık 15 dakika sonra sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mehmetsalih’in durumuyla ilgili aldığımız ilk bilgilere göre elmacık kemiğinde kırık ve üst dudağında yırtık olduğu ve durumunun iyi olduğu yönündeydi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.