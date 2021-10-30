Mormenekşe kalecisi yürekleri ağza getirdi

AKSA 1. Lig’in 7. Hafta mücadelesinde Dörtyol ile Mormenekşe arasındaki karşılaşmanın henüz başında yaşanan talihsiz olay yürekleri ağza getirdi.

Maçın 3. dakikasında gelişen Dörtyol atağında Mormenekşe ceza sahası içinde Dörtyol futbolcusu Melih’le çarpışan Mormenekşe kalecisi Mehmetsalih Merttuna’nın bir anda yere yığılarak hareketsiz kalması adeta sahada soğuk duş etkisi yarattı.

Saha içinde bulunan futbolcuların ilk müdahalesi ve sağlıkçının dilini çıkarması sonrasında kendine gelen Mehmetsalih Merttuna yaklaşık 15 dakika sonra sahaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mehmetsalih’in durumuyla ilgili aldığımız ilk bilgilere göre elmacık kemiğinde kırık ve üst dudağında yırtık olduğu ve durumunun iyi olduğu yönündeydi.

