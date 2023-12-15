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Kundakçı yakalandı

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Mağusa’da Rıfat Sevindik’e ait aracı kundaklayan zanlı yakalandı

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Kundakçı yakalandı
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Gazimağusa’da, 30 Ekim’de saat 04.00 sıralarında, Rıfat Sevindik’e ait evin ön bahçesinde park halinde bulunan NV 245 plakalı van aracın kundaklanmasıyla ilgili zanlı olarak görülen 36 yaşındaki isminin baş harfleri İ.Ö. olan kişi tutuklandı.
İ.Ö. dün sabah mahkemeye çıkarılarak, aleyhine tahkikat maksatlı bir gün tutukluluk emri temin edildi.
Tanık polis, zanlının 30 Ekim 2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da meydana gelen kundaklama suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının Rıfat Sevindik’in ikametgahının önünde park halinde bulunan aracı, üzerine yanıcı madde dökerek kundakladığını kaydetti. Polis, mahkemeden henüz yeni başlayan tahkikatı tamamlayabilmek için meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan zanlı aleyhine tutukluluk emri istedi. Mahkeme, zanlının tahkikatın selameti için 1 gün poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.
 
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