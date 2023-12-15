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Güzelyurt’u sarsan olay Ağır Ceza’da

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Güzelyurt’u sarsan olay Ağır Ceza’da
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Güzelyurt’ta 16 Ekim 2022 tarihinde Walk Of Fame isimli kafede yaşanan, ‘Adam öldürmeye teşebbüs’, ‘Meskûn mahalde ateşli silahla adam yaralama’, ‘Katle teşebbüs’ ile ilgili davanın sanıkları; Evrim Şengül, Nevzat Volkan ve Yılmaz Tip’in Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanma süreci, bugün başlıyor. 3 Kasım 2022 tarihinden beridir, Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan sanıkların benzeri suçlardan birçok sabıkası ve açıkta dosyası olduğu da biliniyor.
Sokak ortasında, vatandaşların olduğu bir ortamda, kalabalığın ortasında silahlarına sarılmaktan çekinmeyen sanıklar, hem görgü tanıkları hem de güvenlik kameralarının gözü önünde mermi yağdırmıştı. Öldürme kastı ile Taner ve Tamer Özdaş Tüm’e ateş ederek ağır yaralanmalarına sebep olan sanıkların silahlarının tutukluluk yapması neticesinde söz konusu olay şans eseri cinayete dönüşmemişti.
 
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