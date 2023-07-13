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Kazadan sonra kaçan sürücüyü Girne polisi yakaladı

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Kazadan sonra kaçan sürücüyü Girne polisi yakaladı
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Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde 26 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında bir kişinin ağır yaralanmasına yol açan ve kazadan sonra kayıplara karışan araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın 13 gün sonra yakalanmasında Girne polisi büyük pay sahibi oldu.

Olayın, Girne polis müdürlüğüne bağlı Trafik Tahkikat bölümünde görevli Polis memuru Hüseyin Caltılı ve Ali Kırhan’ın bilgisine gelmesinin ardından ekiplerle titiz bir çalışma yapılarak İlyas Hıdır, başarılı bir operasyonla tespit edilerek yakalandı.
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