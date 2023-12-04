Kredi kartını vermedi diye eşini darp etti

Demirhan’da Gökhan Meriç adlı kişi, kredi kartını vermediği gerekçesi ile eşini darp etti ve “Polisi arama seni de öldürürüm çocuğunu da öldürürüm" diye tehdit etti

Demirhan’da meydana gelen olayda kredi kartını harcaması için vermediği gerekçesiyle eşini darp eden Gökhan Meriç tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı. Polis, 29 Kasım 2023 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Demirhan adresinde sakin Gökhan Meriç’in ikametgahı içerinde bulunduğu bir sırada kredi kartını kendisine kullanması için vermediği gerekçesi ile eşinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra "sakın polisi arama seni de öldürürüm çocuğunu da öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının ve şikayetçinin beyanları olduğunu, bunların araştırılacağını söyledi. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı eşinin de kendisini darp ettiğini, vücudunda darp izleri olduğunu savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

