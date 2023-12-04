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8 yıldır kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa’da polisin yaptığı denetimlerde Nijeryalı bir kişinin, 313 gün, diğerinin 171 gün, diğerinin ise 2 bin 294 gün KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi

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8 yıldır kaçak yaşıyordu
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Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen Nijeryalı Praise Owaoma, kardeşi Glory Owaoma ve Caspar Tukudawaza tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlıların 2 Aralık 2023 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Okullar Yolunda tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde Praise Owaoma’nın 23 Ocak 2023 tarihinden beri 313 gün, Glory Owaoma’nın 14 Haziran 2023 tarihinde 171 gün ve Caspar Tukudawaza’nın 30 Aralık 2015 tarihinden itibaren 2 bin 294 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Polis, İçişleri Bakanlığından soruşturma yapılacağını, zanlıların ülkede kaçak kaldıkları süre içerisinde ne yaptıklarının araştırılacağını belirtti. Polis memuru, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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