Kovancı serbest, Shakirfard cezaevinde

Kıbrıs Türk Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturmada tutuklanan Şenol Kovancı, teminatla serbest bırakıldı, Amir Shakirfard ise cezaevine gönderildi

Kıbrıs Türk Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Şenol Kovancı ve Amir Shakirfard dün teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Tutukluluk süreleri bugün dolan zanlılar dün son dakika mahkemede yargıç huzurundaydı.

Polis zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminat talebinde bulundu. Mahkeme zanlı Şenol Kovancı’nın ileride davasında hazır bulunmasını sağlamak için 60 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 500’er bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verirken, zanlı Amir Shakirfard’ın davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmelerine karar verdi.

Aynı davada yargılanan Serdal Gündüz ve Kemal Dürüst’ün bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılmaları bekleniyor.

