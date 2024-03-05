4’er yıl hapis yatacaklar

Metehan Sınır Kapısı’ndan, geçiş yaptıkları sırada aracında uyuşturucu bulunan Osman Teki ve uyuşturucuyu almak için Güney Kıbrıs’tan bir kişiyle iletişime geçen Zeka Mamaali, 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparken aracında yapılan aramada bir kilo 500 gram hintkeneviri ele geçirilen Osman Teki ile suç ortağı Zeka Mamaali hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların her ikisi de 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında düzenlenen Panzehir Operasyonu kapsamında, Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan Osman Teki’nin aracında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Yargıç, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Yargıç, Osman Teki’nin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 euro bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanığın suçüstü tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Yargıç, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Zeka Mamaali’nin de yakalandığını söyledi. Yargıç, Mamaali ile Teki’nin birlikte uyuşturucu almaya karar verdiklerini, Mamaali’nin Güney Kıbrıs’taki aranan şahısla bağlantıya geçtiğini, Teki’nin de Güney’e gidip, uyuşturucuyu teslim aldığını açıkladı.

Yargıç, Teki’nin bu iş için Güney’deki şahıstan 640 euro aldığını ve yarısını Zeka Mamaali’ye vermek için anlaştıklarını belirtti.

Yargıç, ele geçirilen miktarın külliyatlı olduğunu, sanıkların ticari amaçla hareket ettiklerini belirtti. Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygın ve toplum sağlığını tehdit eden suçların başında geldiğini söyledi. Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yargıç, tüm olguları bir bütün değerlendirdikten sonra her iki sanığa da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

