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Korkutan kaza ucuz atlatıldı

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Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Lefkoşa'da Kermiya - Dereboyu arasındaki anayolda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Saat 22.30 sıralarında Kermiya'dan Dereboyu istikametine süratli ve dikkatsizce seyreden FF 856 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak Kermiya Motors isimli oto galerinin demir kapısına çarparak yolda durması sonucunda yaşandı.
Kaza sonucunda yaralanan olmadı.
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