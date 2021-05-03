Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa'da Kermiya - Dereboyu arasındaki anayolda meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Saat 22.30 sıralarında Kermiya'dan Dereboyu istikametine süratli ve dikkatsizce seyreden FF 856 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak Kermiya Motors isimli oto galerinin demir kapısına çarparak yolda durması sonucunda yaşandı.
Kaza sonucunda yaralanan olmadı.
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