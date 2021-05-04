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Dört bir yanda yangın

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Lefkoşa’da, Haspolat'ta, Ercan bölgesinde ve Değirmenlik'te dün çıkan yangınlar zarara yol açtı

Dört bir yanda yangın
 
 
Haspolat'ta dün Cami Caddesi’nde Adnan Uyur'un kaldığı iki kattan oluşan evin kullanılmayan üst kısmında çıkan yangın sonucu binada bulunan kullanılmayan eşyalar yandı.
Yangın nedeniyle evin tavanı çökerken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Ercan bölgesinde ise Devlet Üretme Çiftliğinin güney kısmındaki arazide, dün sabah çıkan yangın sonucu 400 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar yandı. 
Saat 12:00 sıralarında Lefkoşa'da Dumlupınar bölgesinde Azeri Sokak üzerinde meydana gelen bir diğer yangında ise yaklaşık 500 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar, molozlar, eski araba parçaları, bir elektrik direği ile 4 ayrı eve ait su sayaçları ve plastik sulama hortumları yandı.  
Her iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Bu arada dün saat 13.00’te Değirmenlik'te faaliyet gösteren Erbilek Reklam isimli iş yerinde aktif durumdaki lazer kesim makinesinde meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu lazer kesim makinesi,  bir klima iç ünitesi, bir masa ve üzerinde bulunan bilgisayar ve ekranı yanarak zarar görürken,  pencereye ait cam ısıdan çatladı ve kapı hasar gördü. 
 
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