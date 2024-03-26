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Komşusundan kıskandığı eşini darp etti!

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Lefkoşa'da Nevaf Bahadır Boyama adlı kişi, kendisini komşusundan kıskandığı gerekçesiyle eşini darp etti

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Komşusundan kıskandığı eşini darp etti!
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Tartıştığı eşini darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Nevaf Bahadır Boyama ciddi darp suçundan dün mahkemeye çıkarıldı. 
Polis, 24 Mart 2024 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Gönyeli'de sakin Nevad Bahadır Boyama’nın ikametgahlarının yatak odası içerisinde kendisini komşusundan kıskandığı gerekçesiyle eşi G.B.’nin sol yanağına sağ eli ile 3 kez tokat vurduktan sonra yine sağ eliyle saçlarını çekip sağ ayağına tekne vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.
Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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