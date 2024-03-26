banner913
banner932
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
16 0
Denizlerde fırtına bekleniyor
Denizlerde fırtına bekleniyor
16 0
 
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
14 0
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
59 0
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
57 0
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
39 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
32 0
banner1012

414 gündür kaçak yaşıyordu

banner1020

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede soruşturma maksatlı bulunan Samet Furkan Başoğlu'nun ülkede 414 gündür kaçak yaşadığı tespit edildi

banner974
414 gündür kaçak yaşıyordu
banner971
Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Samet Furkan Başoğlu tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 23 Mart 2024 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede soruşturma maksatlı bulunan Samet Furkan Başoğlu'nun ülkede kaçak yaşadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Şubat 2023 tarihinden itibaren 414 gündür KKTC'de herhangi bir ikamet izinlerinin bulunmadığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlı hakkında tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç da, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.