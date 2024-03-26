414 gündür kaçak yaşıyordu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede soruşturma maksatlı bulunan Samet Furkan Başoğlu'nun ülkede 414 gündür kaçak yaşadığı tespit edildi

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Samet Furkan Başoğlu tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 23 Mart 2024 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede soruşturma maksatlı bulunan Samet Furkan Başoğlu'nun ülkede kaçak yaşadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Şubat 2023 tarihinden itibaren 414 gündür KKTC'de herhangi bir ikamet izinlerinin bulunmadığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlı hakkında tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç da, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

