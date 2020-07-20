Kokutan kaza ucuz atlatıldı

Girne – Tatlısu anayolunda dün akşam üzeri meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Girne – Tatlısu anayolu 8-9 km arasından Girne istikametine doğru seyreden Girne’de sakin 38 yaşındaki Yusuf Berekat yönetimindeki HJ 251 plakalı Ford Focus marka salon araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağ tarafında geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Değirmenlik’te sakin 25 yaşındaki Şaban Erdoğdu yönetimindeki DY 922 plakalı Hyundai marka salon araç ile yüzyüze çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, kaza sonucu HJ 251 plakalı araç sürücusu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Değirmenlik`te sakinler 23 yaşındaki Musa Alemdar, 26 yaşındaki Enis Havancı ve HJ 251 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki Rüzgar Berakat Girne Akçiçek Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Buradaki ilk yardım tedavilerine müteakip, Rüzgar Berakat taburcu olurken diğer yaralılar acil serviste müşahede altına alındı