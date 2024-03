Köftecide 64 kilo kaçak et

Alayköy’de Mehmet Uluboy’un köfteci dükkanında toplam 64 kilo kaçak et ele geçirildi

Alayköy’de Mehmet Uluboy’un köfteci dükkanında yapılan aramada toplam 64 kilo 250 gram et tespit edildi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı Şubat ve Mart ayı içerisinde Alayköy’de sakin zanlının ithali yasaklanmış olan toplamda 64 kilo et ürünlerini gümrüğe beyan etmeyerek Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye Metehan Kara Giriş Kapısından UF 063 plakalı aracı ile geçirmek suretiyle Gümrüksüz Mal Tasarrufu suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının 19 Mart 2024 tarihinde polis ekipleri tarafından Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesi personellerinin de hazır bulunduğu Alayköy’de bulunan ikametgahının avlusu içerisindeki faaliyet gösteren Hülyam Köfte isimli iş yerine ait derin dondurucu içerisinde yapılan aramada toplam 64 kilo 250 gram et tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, konu et ürünlerinin aynı gün Gönyeli Alayköy Belediyesi sağlık ekibi zabıtaları ve Gönyeli Polis Karakolu’ndan bir personel tarafından aynı gün imha edildiğini belirtti.

Polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.