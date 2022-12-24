banner875
banner885
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
13 0
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
7 0
 
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
13 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
10 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
23 0
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
565 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
28 0
banner878
banner887

KKTC ve TC polisinden eşzamanlı “Deveciler” operasyonu

banner898

Türkiye ve KKTC polisi Adana merkezli 4 il ve Girne’de çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri ve iki örgüt üyesi yakalandı

banner825
KKTC ve TC polisinden eşzamanlı “Deveciler” operasyonu
banner892
Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekât Müdürlüğü Ekiplerince Girne’de ve Türkiye Cumhuriyeti Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Adana’da dün sabah 05.30’da “Deveciler” koduyla eş zamanlı uluslararası operasyon gerçekleştirildi.
Girne’deki operasyon kapsamında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekât Müdürlüğü ekiplerince “cinayet, örgüt kurma veya yönetme ve kasten yaralama” suçlarından aleyhlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nde yakalama kararı bulunan zanlı örgüt lideri 56 yaşındaki isminin baş harfleri C.İ. ve örgüt üyeleri 49 yaşındaki isminin baş harfleri E.İ.ve 24 yaşındaki isminin baş harfleri T.Ö.İ. Girne’de tespit edilerek tutuklandı.
Adana’daki operasyon kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgüt üyesi 37 kişi tutuklandı, 4 adet uzun namlulu ateşli silah ve 33 adet tabanca ele geçirildi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.