KKTC ve TC polisinden eşzamanlı “Deveciler” operasyonu

Türkiye ve KKTC polisi Adana merkezli 4 il ve Girne’de çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri ve iki örgüt üyesi yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekât Müdürlüğü Ekiplerince Girne’de ve Türkiye Cumhuriyeti Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Adana’da dün sabah 05.30’da “Deveciler” koduyla eş zamanlı uluslararası operasyon gerçekleştirildi.

Girne’deki operasyon kapsamında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekât Müdürlüğü ekiplerince “cinayet, örgüt kurma veya yönetme ve kasten yaralama” suçlarından aleyhlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nde yakalama kararı bulunan zanlı örgüt lideri 56 yaşındaki isminin baş harfleri C.İ. ve örgüt üyeleri 49 yaşındaki isminin baş harfleri E.İ.ve 24 yaşındaki isminin baş harfleri T.Ö.İ. Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Adana’daki operasyon kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örgüt üyesi 37 kişi tutuklandı, 4 adet uzun namlulu ateşli silah ve 33 adet tabanca ele geçirildi.

