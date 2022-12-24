Sahte PCR zanlısına bir ay hapis

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken yakalanan Farhad Abedı Dorcheh, bir ay hapis cezasına çarptırıldı

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen sanık Farhad Abedı Dorcheh’in aleyhindeki karar dün açıklandı.

Sanık “Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs” suçlarından itham edilen sanık suçlamaları kabul etmişti. Sanık 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık, 20.02.2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde KKTC Havalimanı'nda, İstanbul'a gitmek için, PCR testi yaptırmadığı halde Negatif sonuçlu KKTC Sağlık Bakanlığı formatındaki PCR testini, İran'da bulunan Hasan Sluíman isimli arkadaşı aracılığı ile hazırlanmasını talep edip kendisine ait POCO 5G Marka cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden gönderterek, ayni gün Ercan havalimanından söz konusu sahte PCR belgesini ibraz edip çıkış yapmak istediği esnada İstanbul Handling de görevli Yunus Emre Aydoğar tarafından belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine suçüstü hali gereği tutuklanmıştı.

