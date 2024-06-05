Biri 617 gün, diğeri 203 gündür kaçaktı

Lefkoşa'da polis tarafından kontrol edilen Pakistan uyruklu Noman Ali’nin, 617 gün ve Mohsin Abrar’ın ise 203 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı tespit edildi

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin kontrolü sonucu ülkeye kadar yaşadıkları tespit edilen Pakistan uyruklu Noman Ali ile Mohsin Abrar tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 3 Haziran 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, otobüs terminali bölgesinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin yapmış olduğu muhaceret kontrolünde Pakistan uyruklu Noman Ali’nin 25 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 617 gün ve Mohsin Abrar’ın 9 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 203 gündür KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

