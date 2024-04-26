Kız meselesinde iki kişi bıçaklandı

Gönyeli'de kız meselesi yüzünden başlayan kavga kanlı bitti. İki kişi bıçaklandı iki kişi tutuklandı. Olayda yaralanan bir zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Gönyeli’de kız meselesi yüzünden önceki sabah saat 03.30 sıralarında 22 yaşındaki Muhammed Ali Bulut ile 21 yaşındaki Ahmet Toy arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 kişi tutuklandı.Tutuklanan zanlılardan Bulut’un Toy’u ve kavgayı ayırmaya çalışan taksiciyi bıçakla yaraladığı belirtildi.Olayda yaralanan Toy’un ise ülkede kaçak yaşadığı için tutuklandığı belirtildi. Tutuklanan Bulut "Yaralama", “Kanunsuz Bıçak Taşımak” Toy ise “KKTC’de İkamet İzinsiz Bulunmak” suçundan dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Polis memuru mahkemede olguları aktardı.Polis, Muhammed Ali Bulut ile Ahmet Toy’un kız meselesi yüzünden sosyal medya hesabı olan İnstagram üzerinden aralarında tartışıp, 24 Nisan 2024 tarihinde saat 03:20’de Gönyeli'de Gümüş Sokakta buluşarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini kaydetti.Polis, kavga anında zanlı Bulut’un üzerinde kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçak ile Toy’un kafasının arka kısmına sallamak suretiyle 3 santim uzunluğunda kesi oluşup, yaraladığını söyledi.Polis memuru, Bulut’un Toy’u olay yerine getiren ve ayırmaya çalışan taksici Cihat Alp'a da konu bıçağı sallayarak, sağ baş parmağını, sağ işaret parmağını, sol kol dirseğini, göğüs kısmını yaraladığını kaydetti.Her iki yaralanın da devlet hastanesindeki ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiğini söyleyen polis, her iki zanlının da Gönyeli Polis Karakolu’na celp edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.Polis, zanlı Toy’un muhaceret kontrolünde 25 Aralık 2023 tarihinden beri KKTC'de toplamda 122 gün İkamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, olayda kullanılan bıçağın da henüz bulunmadığını belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.