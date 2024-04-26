Kıskançlık yüzünden eşini dövdü

Lefkoşa’da Can Eroğlu adlı kişi, kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini sopayla ciddi şekilde darp etti. Tutuklanan zanlı, mahkemede teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini darp eden Can Eroğlu şikayet üzerine tutuklanarak, dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlıyla ilgili iddiaları aktardı.

Polis, zanlının 24 Nisan 2024 tarihinde 19:00-23:00 saatleri arasında Lefkoşa'daki ikametgahlarının salon kısmı içerisinde kıskançlık yüzünden aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip eşi K.N.E.’nin yüzüne tokat vurduktan sonra, orada bulunan ahşap sopa ile sağ koluna bir kez vurmak suretiyle eşini ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 25 Nisan 2024 tarihinde tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Gerekli araştırmaları yaptıklarını ifade eden polis, zanlının eş muafiyetiyle ülkede kaldığını, benzer sabıkası olmadığını söyledi. Polis, zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

