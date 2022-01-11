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Kız meselesi kanlı bitti

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Lefkoşa’da Yavuz Can Balaban, kız meselesi yüzünden tartıştığı iki kişiyi bıçakladı

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Kız meselesi kanlı bitti
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Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yavuz Can Balaban mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, zanlının Yaralama Ve Kanunsuz Bıçak Taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10 Ocak 2022 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa'da YDÜ Hastanesi önlerinde, Lefkoşa'da sakin Yavuz Can Balaban’ın kız meselesi yüzünden tartışmış olduğu Lefkoşa'da sakin Kadir Mert Aydın’ın (E-23) sağ göğüs ve sol üst kol kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu ise 16 cm olan bıçağı birkaç kez, yine Lefkoşa'da sakin Ahmet Kesim Esmer’in sağ kalça kısmına da bir kez sokmak suretiyle yaraladığını anlattı. Polis, Kadir Mert Aydın ve Ahmet Kesim Esmer’in, YDÜ hastanesinde müşahede altında olup hayati tehlikeleri bulunmadığını söyledi. Polis, bahse konu bıçağın emare olarak zapt edildiğini ve Yavuz Can Balaban’ın tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın devam ettiğini, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmasını gerektiğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikatımın salimen yürütülmesine engel teşkil edeceğinden poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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