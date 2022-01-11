Aydınlatma direğine çarpıp takla attı

19 yaşındaki alkollü sürücü Furkan Aydar'ın Alayköy’de neden olduğu kazada üç kişi yaralandı





Güzelyurt Lefkoşa Anayolu üzerinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.40 raddelerinde meydana geldi.

Alayköy’de Güzelyurt Lefkoşa Anayolu üzerinde, KE 222 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru 236 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden 19 yaşındaki Furkan Aydar, K-MET önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkıp orta refüjde bulunan aydınlatma direğine aracının sol ön kısmı ile çarpıp tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan KE 222 plakalı araç sürücüsü Furkan Aydar, araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki İzzet Reşit ve 20 yaşındaki Muratcan Horan kaza mahalline gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

