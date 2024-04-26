İşyerine uyuşturucu operasyonu

Güvercinlik’te 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi

Güvercinlik’te önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Mercek Operasyonu kapsamında iki kişi tutuklandı.

Operasyon çerçevesinde 46 yaşındaki isminin baş harfleri G.K.’nin kontrolündeki iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, toplam 700 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet el yapımı cam pipo tespit edilerek, emare olarak alındı.

G.K. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 52 yaşındaki isminin baş harfleri A.D. tutuklandı.

Tutuklanan iki zanlı dün Mağusa'da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları polis memuru anlattı. İbrahim Gökova, G.K. ’nin (E-46) kontrolündeki iş yerinde yapılan aramada, toplam 700 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet el yapımı cam pipo tespit edip emare aldığını söyledi.

Polis, tutukladığı her iki zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu ve yapılacak işleri olduğunu söyledi. Tanık polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme talebi uygun buldu ve zanlıların birer gün tutuklu kal aşına emir verdi.

