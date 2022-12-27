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Kırmızı ışıkta durmadı, kazaya neden oldu

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Kırmızı ışıkta durmadı, kazaya neden oldu

Girne-Alsancak Anayolunda bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre,  Girne-Alsancak Anayolunun 2-3 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyreden 23 yaşındaki sürücü yönetimindeki PD 038 plakalı salon araç sürücüsünün tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağ tarafında bulunan Su Kemerleri sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 53 yaşındaki sürücü yönetimindeki TSA 401 plakalı aracın  önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Çarpanın etkisi ile PD 038 plakalı araç yolun güzey kısmından dışarıya çıkarak durabildi.

Kaza sonucu PD 038 plakalı araç sürücüsü, TSA 401 plakalı araç sürücüsü ile ayni araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki üç kişi yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Burada görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra PD 038 plakalı araç sürücüsü ve 18 yaşındaki yolcu Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınırken, diğer üç yaralıda Girne Akçiçek hastanesinde müşahede altına alındı.

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