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Kırmızı ışıkta duran arabaya arkadan çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı

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Girne’de kırmızı ışıkta duran arabaya arkadan çarpan aracın sürücüsü 384 miligram alkollü çıktı.

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Kırmızı ışıkta duran arabaya arkadan çarpan aracın sürücüsü alkollü çıktı
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Girne’de kırmızı ışıkta duran arabaya arkadan çarpan aracın sürücüsü 384 miligram alkollü çıktı.


Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Süeda Eroğlu (K-49) dün akşam 21.30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, 384 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNY 607 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Bellapais trafik ışıklarında kırmızı yandığı için duran Çiğdem Konuralp (K-37) yönetimindeki SG 851 plakalı salon aracın arkasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken ZNY 602 plakalı araç sürücüsü Süeda Eroğlu tutuklandı.
 
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