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Balıkesir ve Değirmenlik sentetik çim sahaları yenileniyor

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Balıkesir ve Değirmenlik sentetik çim sahaları yenileniyor
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Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik çim sahasında yapılması planlanan bakım, eksilen dolguların tamamlanması ve ideal kullanım koşullarına getirilmesi amacıyla bakıma giriyor. 
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi bu amaçla çıkmış olduğu ihaleyi sonuçlandırdı.

025/2023 Sayılı Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik yüzeyi futbol sahaları zemin bakım hizmeti ve malzeme alımı ihalesini “Cysings Construction Ltd” aldı.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Cysings Construction Ltd. Direktörü Emrah Çakır bugün (13.12.2023) bir araya gelerek anlaşmaya imza attılar.
 
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