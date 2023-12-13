Balıkesir ve Değirmenlik sentetik çim sahaları yenileniyor

Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik çim sahasında yapılması planlanan bakım, eksilen dolguların tamamlanması ve ideal kullanım koşullarına getirilmesi amacıyla bakıma giriyor.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi bu amaçla çıkmış olduğu ihaleyi sonuçlandırdı.
025/2023 Sayılı Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik yüzeyi futbol sahaları zemin bakım hizmeti ve malzeme alımı ihalesini “Cysings Construction Ltd” aldı.
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Cysings Construction Ltd. Direktörü Emrah Çakır bugün (13.12.2023) bir araya gelerek anlaşmaya imza attılar.
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