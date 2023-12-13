Balıkesir ve Değirmenlik sentetik çim sahaları yenileniyor

Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik çim sahasında yapılması planlanan bakım, eksilen dolguların tamamlanması ve ideal kullanım koşullarına getirilmesi amacıyla bakıma giriyor.Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi bu amaçla çıkmış olduğu ihaleyi sonuçlandırdı.025/2023 Sayılı Balıkesir ve Değirmenlik Sadık Cemil Stadı sentetik yüzeyi futbol sahaları zemin bakım hizmeti ve malzeme alımı ihalesini “Cysings Construction Ltd” aldı.Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Cysings Construction Ltd. Direktörü Emrah Çakır bugün (13.12.2023) bir araya gelerek anlaşmaya imza attılar.