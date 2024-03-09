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Kırallar tutuksuz yargılanacak

"Kemal Dürüst’ten iltimas karşılığında ödül aldığı" iddiasıyla tutuklanan Güzelyurt Tapu Dairesi'nde görevli 38 yaşındaki Erkan Kırallar, teminatla serbest bırakıldı

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Kırallar tutuksuz yargılanacak
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden "sahte fatura ve diploma" soruşturması kapsamında, "Kemal Dürüst’ten iltimas karşılığında ödül aldığı" iddiasıyla tutuklanan Güzelyurt Tapu Dairesi'nde görevli 38 yaşındaki Erkan Kırallar, teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Polis, KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst'ün, zanlıya "tapudaki işlemlerini hızlandırması amacıyla 300 Dolar 'ödül' verdiğini" bu yönde hem ifade olduğunu, hem de belge bulunduğunu söyledi. Polis, KSTÜ muhasebesinden zanlı adına çıkarılan 300 Dolarlık ödeme fişi bulduklarını belirtti.
Polis, zanlının soruşturmaya etki edecek süreci tamamladığını, teminatla tutuksuz yargılanmasını talep etti.
Zanlı avukatı suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilimim 300 Dolar parayı almadığını iddia etti.
Avukat, polis memuruna yönelik “300 Dolar ödeme fişinin nereden çıktığını” sordu. Polis ise cevaben, “Üniversitenin muhasebesinden zanlı adına düzenlenen 300 Dolarlık ödeme fişi bulduklarını” ifade etti. Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit, 2 KKTC vatandaşı kefilin ve tüm seyahat belgelerine el konulması karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
 
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