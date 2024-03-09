Açlık sınırı bir ayda bin 689 TL arttı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yeni açlık sınırını açıkladı.
Şubat ayında yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 22 bin 622 Türk Lirası (TL) olarak belirlendi.
Ocak ayında, açlık sınırı 20 bin 933 TL çıkmıştı.
Böylece bir aylık dilimde açlık sınırı bin 689 TL artmış oldu.
Ocak ayından itibaren geçerli olan yılın ilk asgari ücreti ise 8 bin 250 TL'lik artışla net 24 bin TL'ye yükseltilmişti.
Sendikanın çalışmasına göre sağlıklı beslenmek için yapılması gereken zorunlu gıda harcama tutarları şöyle:
Yetişkin bir kadın için günlük 193,91 TL aylık 5 bin 817,30 TL,
Yetişkin bir erkek için günlük 202,95 TL aylık 6 bin 88,50 TL,
15-19 yaş çocuk için günlük 214,72 TL aylık 6 bin 441,60 TL,
4-6 yaş çocuk için günlük 142,49 TL aylık 4 bin 274,70 TL.
Ülkede şubat ayı enflasyonu aylık yüzde 4,59, yıllık yüzde 85,71olmuştu.
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