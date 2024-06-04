Polise saldıran üç kardeş serbest kaldı

Gönyeli’de eski eşini ciddi şekilde darp eden ve iki erkek kardeşiyle birlikte önce kadının akrabalarına sonra da polise saldıran Abdullay Kılınç, kardeşleriyle birlikte teminatla serbest bırakıldı

Gönyeli’de meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili tutuklanan Abdullay Kılınç ile polisi darp, görevinden men, kavga, rahatsızlık suçlarını işleyen kardeşleri Murat Kılınç ile Hasan Kılınç dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesinde çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Serkan Numan zanlılarla ilgili olguları aktararak, teminat talep etti.

Polis, zanlı Abdullay Kılınç’ın 1 Haziran 2024 tarihinde saat 21.10 sıralarında eski eşi Z.K. ile evliliklerinden olma oğulları görme ve aldıkları arabayı kimin kullanacağı konularında tartıştıklarını söyledi.

Polis, zanlının kavga esnasında eski eşinin sağ omzuna yumruk attığını, tekme atarak sırt üstü yere düşmesine neden olduğunu, akabinde saçlarından tutup, yerden kaldırarak savurduğunu ve tekrar yüz üstü yere düşmesine neden olduğunu açıkladı.

Polis, yaşanan bu olayın akabinde zanlının akrabaları ile eski eşinin akrabalarının olay yerinde toplandığını belirtti. Polis, zanlı Abdullay Kılınç’ın kardeşleri Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın abilerini darp ettikleri gerekçesiyle Z.K.’nin akrabaları olan A.E. M.N.K. B.H.K, S.A., F.A.’yı darp etmek için olay yerine gittiklerini söyledi.

Polis, olayın büyümesi üzerine Gönyeli Polis karakoluna ihbar yapıldığını, bir ekibin olay mahaline gittiğini ifade etti. Polis, Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın olaya müdahale eden görevli polisleri ellerinden tutup, itip ve göğüslerine vurma suretiyle darp edip görevlerinden, men ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Abdullay Kılınç, Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın suçüstü tutuklanarak, önceki gün mahkemeye çıkarıldıklarını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, Abdullay Kılınç’ın ciddi darp, , Abdullay Kılınç ise polisi darp, görevinden men, kavga, rahatsızlık suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

