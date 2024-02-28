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Kendisini uyaran 17 yaşındaki genci bıçakladı

Lefkoşa’da aşırı alkol alıp gürültü yapan 23 yaşındaki Ahmet Doğan Şanverdi, kendisini uyaran 17 yaşındaki genci bıçakladı

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Kendisini uyaran 17 yaşındaki genci bıçakladı
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Lefkoşa’da meydana gelen "yaralama, kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklanan 23 yaşındaki Ahmet Doğan Şanverdi dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, mahkemede olguları aktardı. Polis, 26 Şubat 2024 tarihinde saat 15.35 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan İstanbul sokak üzerinde alkollü bir şekilde gürültü çıkardığı için kendisini uyardığı gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucunda H.A.’nın (E-17) sol bacağına kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı bir kez sokmak sureti ile 1,5 cm kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını söyledi.
Polis, H.A.’nın Lefkoşa Devlet Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede kalıcı bir bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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