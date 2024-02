Golf sopaları ile darp ettiler

Zahra Sokak'ta çıkan kavgada tutuklanan dördü 16 yaşında olan 18 genç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, kavgada golf sopalarının kullanıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili aranan şahıs olan İbrahim Erülkü teslim olmayacağını açıklarken, zanlılar hakkında bir gün daha tutukluluk kararı alındı

Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta önceki gece meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, Osman Haraç, Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, Hakan Kaylak, Mahmut Hüdaverdi, Şenel Diker, İbrahim Cansun, Onurcan Demir, 16 yaşındaki isminin baş harfleri B.Y. , 16 yaşındaki isminin baş harfleri A.E. 16 yaşındaki isminin baş harfleri P.G. ve 16 yaşındaki isminin baş harfleri H.T.ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memurları olayla ilgili olarak bulguları aktardı. Polis, zanlılardan Şenel Diker, Enes Sürüner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu’nun 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde umumi bir yer olan Zahra sokak ve Tanzimat sokakta meydana gelen kanunsuz topluluk oluşturma, tecavüzi alet taşıma, zanlı Sürüner’in ayrıca iki suça ek olarak, ciddi darp suçlarına methalder olduğunu belirtti.Polis, olay gecesi aranan şahıs olan İbrahim Erülkü’nün zanlı Diker’in aracına demirden mamul golf sopaları yerleştirip, zanlı Şenel Diker ile birlikte olay yerine gittiğini, Mehmet Alkış ve İbrahim Haraç’a golf sopası ile vurduklarını söyledi. Polis, olayda İbrahim Haraç’ın Diker tarafından ciddi şekilde darp edildiğini belirtti.Polis, mesele ile ilgili aranan şahıs olan İbrahim Erülkü’ye ulaştıklarını ancak teslim olmayacağını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Mahmut Hüdaverdi’nin ise ifadesinde olayların büyümemesi ve tarafları ayırmamak için olay yerine gittiğini söylediğini aktardı.Polis memuru, Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, Osman Haraç, Cuma Hazırlar, Mert Can Kara, Hakan Kaylak, A.E.(E-16), P.G.(E-16),H.T.(E-16) İbrahim Cansun’un kanunsuz topluluk oluşturma, B.Y.(E-16) ve Onurcan Demir’in ek olarak ciddi darp suçlarından methalder olduğunu söyledi. Bölgedeki bir eğlence mekanının güvenlik görevlileriyle kavga ettiklerini söyledi.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, birçok kamera görüntüsü incelediklerini ve birçok ifade aldıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadet ve yapılan beyanları değerlendiren Yargıç, zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.