Kemal Dürüst'e rekor teminat

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturması kapsamında tutuklu olan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst, 400 bin TL teminat, 4 kefilin 1'er milyon TL kefaleti, yurtdışı yasağı ve 2 haftada bir polis kontrolü ile serbest bırakıldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında bugün mahkeme huzuruna çıkarılan Kemal Dürüst tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis Genel Müdürlüğünün Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin yürüttüğü soruşturma kapsamında dün ilk olarak 6 gün ek tutukluluğun ardından KSTU Mütevelli Heyeti üyesi ve Başkan Vekili Kemal Dürüst’nün davası görüşüldü.

Mahkemede bulguları aktaran polis, Kemal Dürüst'ün yargılandığı suçları sıralayarak, bunların ağır ceza yetkisine giren suçlar olduğunu hatırlattı.

Polis, gelinen aşamada Kemal Dürüst'ün tahkikata etki etme olasılığının olmadığını kaydetti.

Savcı Fatma Damdelen de zanlının bu gerekçelerle teminatla serbest kalması talebinde bulundu.

Kemal Dürüst'ün avukatı Doğa Zeki, talebe itirazları olmadığını kaydetti ancak Kemal Dürüst hakkında yapılan tüm iddiaları reddettiklerini yineledi.

Bunun üzerine, mahkeme, Kemal Dürüst'ün 400 bin TL nakit teminat, 4 tane KKTC vatandaşı kefilin birer milyon TL’lik senet imzalaması, yurtdışına çıkış yasağı, kimlik ve seyahat belgelerine el konulması ve 2 haftada bir ispat-ı vücut koşullarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

