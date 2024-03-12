Asistanın vurgunu büyüyor

KSTU Genel Sekreteri Asistanı Berke Özbek’in okul tarafından ödemeleri yapılmasına rağmen, iki daireye ilişkin öğrencilerden kira bedeli alıp 159 bin TL ve 5 bin Dolar temin ettiği, ayrıca okul hesabından sahte belgeyle çeşitli miktarlarda para temin ederek kendi hesabına ve Genel Sekreter’in hesabına aktardığı tespit edildi

Kemal Dürüst'nün ardından zanlı KSTU Genel Sekreteri Asistanı Berke Özbek’in davası görüşüldü.

Polis, zanlının “sahte banka ödeme emri düzenlenmesini tahrik etme”, “suç gelirini aklama”, “sahte belge düzenleme”, “sahte belgeyi tedavüle sürme” ve “sahtekarlıkla para temini” suçlarından methaldar olduğunu kaydetti.

Berke Özbek hakkında yeni bulguları aktaran polis zanlının, okul tarafından ödemeleri yapılmış olmasına rağmen, 2 daireye ilişkin öğrencilerden kira bedeli aldığını ve bu kiralardan 159 bin TL ve yaklaşık 5 bin ABD doları temin ettiğini belirtti.

Bunun yanında zanlının okul hesabından sahte belgeyle çeşitli miktarlarda para temin ederek kendi hesabına ve şu anda hükümsüz tutuklu olan Genel Sekreter’in hesabına aktardığını söyleyen Polis, Genel Sekreter’in talimatıyla da başkalarına ait imza kaşesi bastığı tespitini paylaştı.

Zanlının emare olarak alınan cep telefonundaki bulgulara ilişkin de soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Polis, cep telefonunda bulunan “yırt ve yak” mesajlarına dikkat çekti.

Genel Sekreter ve zanlının beraber hareket ettiğinin aşikar olduğunu dile getiren Polis, zanlıya ilişkin 26 ifadenin alındığını 22 ifadenin daha alınması gerektiğini ifade etti. Polis, zanlıya ilişkin dün yeni bir şikayetin de geldiğini ve bunun soruşturmasına başladıklarını söyledi.

Polisin ardından söz alan Savcı, zanlının bazı emareleri imha ettiğinin bilindiğini belirterek, halen tahkikata müdahale etme ihtimalinin olduğunu belirterek, 4 gün süreyle ek tutukluluk talep etti.

Zanlı avukatı, ek tutukluluk talebine itiraz etmediklerini kaydederek, Berke Özbek'in pozisyonu gereği bir yetkisi olmadığını, tüm yaptıklarını Genel Sekreter’in talimatıyla yaptığını söyledi.

Mahkeme, tahkikata etki edeceği, sürecin devam ettiği gerekçesiyle zanlının cuma gününe kadar tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.

