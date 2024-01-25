Kazayı yapan kişi aranıyor

Lefkoşa’da kaza yapan araç sürücüsü, olay yerinden kaçmak için askeri bölüğün giriş kapısına vurup yasak bölgeye girdi. Sürücü kayıplara karışırken, araçta yolcu olarak bulunan Ruanda uyruklu iki öğrenci cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra askeri yasak bölgeyi ihlal eden 22 yaşındaki Ruanda uyruklu Tona Precıous Ndamage adlı öğrenci ve 28 yaşındaki Ruanda uyruklu Mıgnone Mutoni adlı öğrenci dün yeniden Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 04.30 raddelerinde, Kaymaklı Yolu Sokak-Lefkoşa’da henüz ismi tespit edilemeyen erkek bir şahsın, GR 818 plakalı araç ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçmak için 1. Piyade Alayı 2. Piyade Taburu 5. Piyade bölüğünün giriş kapısına vurup hasara uğratmaksızın açılmasına sebebiyet verip, 1. Dereceden askeri yasak bölge içerisine girdiklerini söyledi.

Polis, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Tona Precıous Ndamage ve Mıgnone Mutoni’nin tutuklandığını ifade etti.

Polis, kazayı yapan şahsın ise henüz bulunamadığını, olayla ilgili bir kişinin arandığını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

