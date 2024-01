Verdiği hizmetler unutulmayacak

88 yaşında hayata veda eden Kurucu Meclis üyesi, eski TMT Komutanı ve eski Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Halil Paşa, son yolculuğuna uğurlandı

Pazartesi günü hayatını kaybeden eski mücahit komutanlarından, eski Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı ve KKTC Kurucu meclis üyesi Halil Paşa dün son yolculuğuna uğurlandı.88 yaşında hayata veda eden Halil Paşa için ilk tören TMT Mücahitler Derneği’nin yer aldığı Mücahitler Sitesi’nde yapıldı.Törende, askerlerin omzunda getirilen Paşa’nın naaşına sevenleri ve onunla uzun yıllar birlikte mücadele eden, TMT Mücahitler Derneği'nde çalışmalar yapan silah arkadaşları karanfil bıraktı, dua okudu.Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar birer konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında, küçük yaşlarından itibaren kendisini milli mücadeleye adamış ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine büyük katkılar yapmış olan Halil Paşa’nın Türk Mukavemet Teşkilatı’nda ilk ant içenlerden biri, bir komutan ve Meclis üyesi olarak, başta istihbarat çalışmaları olmak üzere yapmış olduğu önemli çalışmalara dikkat çekti.Çok önemli hizmetleri olmasına rağmen bunların hiçbirinin reklamını yapmayan, mütevazı kişiliğiyle bilinen Halil Paşa’nın herkes tarafından çok sevildiğini vurgulayan Tatar, “Halil Paşa, her zaman mücahitlerimize ve halka örnek olmuş, önderlik ve liderlik etmiş, KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti olarak yaşamına ve varlığına devam etmesi için son günlerine kadar uğraşlarını büyük bir cesaret ve itinayla devam ettirmiştir” dedi.15 Kasım’da açılan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nin oluşturulmasında da Halil Paşa’nın büyük çaba harcadığını hatırlatan Tatar, müzenin açılışında kendisi ile yaptığı değerlendirmelerde, Paşa’nın giderilmesi gereken eksiklikleri ifade ettiğini söyledi. Tatar, bu eksikliklerin giderilmesini vasiyet olarak kabul ettiğini kaydetti.“BÜSTÜNÜN YAPILMASI BİZE DÜŞEN GÖREV”Cumhurbaşkanı Tatar, Halil Paşa’nın Mücahitler Sitesi’ne büstünün yapılmasının da kendilerine düşen bir görev olduğunu belirtti.Önemli olanın vasiyeti sonuna kadar sürdürebilmek olduğunu söyleyen Tatar, “Biz Kıbrıs’ta bağımsız bir Türk devletinin yaşatılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Halil Paşa büyüğümüzün bize vasiyeti, KKTC’nin tanıtılmasıdır, ilelebet yaşatılmasıdır. Biz hiçbir zaman federasyon temelinde gidip de Rum’a boyun eğmeyeceğiz, eğmemeliyiz” dedi.Kendisinin Halil Paşa’yı sürekli ziyaret ettiğini ve kendisinden milli mücadeleyi dinlendiğini ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı olduktan sonra da bir araya geldiklerinde o günleri konuşup, duygulandıklarını aktardı.Tatar, Halil Paşa’nın yol arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadığını, her zaman onları sahiplendiğini anımsatarak, “O büyük bir lider, büyük bir komutan, büyük bir mücahitti” ifadelerini kullandı.Son akşamında kendisini ziyaret etme şansı olduğunu da söyleyen Tatar, Halil Paşa’ya “Devletim ve halkım sana müteşekkirdir” demiş olmanın huzuru içerisinde olduğunu kaydetti.BAYARKıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, Halil Paşa’nın istihbarat kuruluşunun başkanı olarak Sancak Dal II’de ve ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda yürütmüş olduğu başarı çalışmalara değinerek, savunma ve iç emniyet konusundaki katkılarını vurguladı.Bayar, “Büyük bir çınarı kaybettik” diyerek, kalplerinin her zaman onunla olacağını ve kendisini hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.Halil Paşa’nın son günlerine kadar Kıbrıs Türk halkı için çalışmalarını yürütmeye devam ettiğini hatırlatan Bayar, özellikle son zamanlarda milli mücadele, tarih ve kültürün yaşatılması için hazırlanan projede gösterdiği gayretlere, koordinatör ve rehberlik görevi üstlenmesine dikkat çekti.Modern bir kütüphane kurulmasının en büyük emeli olduğunu, Mehmet Salih Emircan’ın kitabının tamamlanması için gece gündüz çalıştığını hatırlatan Bayar, Paşa’nın bunun yanında, köyleri gezerek arkadaşlarını bir araya getirdiğini ve Türk Mukavemet ruhunun canlanması için uğraştığını kaydetti.Halil Paşa’nın yarım kalan işlerin tamamlanması için hasta yatağında bile uğraştığını belirten Bayar, “O, bizi tekrar o ruhla, o heyecanla çalışmaya sevk etti. Onu unutmak mümkün değildir” dedi.Halil Paşa için dün Cumhuriyet Meclisi önünde de tören düzenlendi. Paşa’nın naaşı daha sonra askeri törenle öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedildi.Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve Halil Paşa’nın özgeçmişinin okunmasıyla başladı ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin gönderdiği mesaj okundu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Milli Koordinasyon Komite Başkanı Yakan Cumalıoğlu ve aile adına eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı İsmail Bozkurt'un konuşma yaptığı tören, saygı geçişiyle sona erdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paşa’nın kendini Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine adayan bir dava adamı ve ilk TMT yemini edenlerden olduğunu belirtti. Halil Paşa’nın Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’ne yaptığı katkıları vurgulayan Tatar, müzeye Paşa’nın büstünün yapılması için talimat verdiklerini belirtti.Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de Halil Paşa’nın Kıbrıs Türk varoluş mücadelesi tarihinin belleği ve inandıkları uğruna savaşan bir kişi olduğunu ve verdiği katkıların unutmayacaklarını belirtti.Kıbrıs Milli Koordinasyon Komite Başkanı Yakan Cumalıoğlu da Halil Paşa’nın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin canlı tanığı ve tarihi olduğunu söyledi.“Halil Paşa KKTC’nin temel taşına harç koyanlardandı” diyen Cumalıoğlu, Paşa’nın mütevazı, ketum tavrını, dik duruşunu, üzerine aldığı meseleyi tamamlamadan bırakmayışını sonuna kadar devam ettirdiğini belirtti.Eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı İsmail Bozkurt da aile adına yaptığı konuşmada, Halil Paşa ile 20 Temmuz 1974 günü yaşadığı anıyı ve birlikte Türkiye’den ülkeye gelişlerini anlattı.Paşa’nın TMT yeminine sadık kaldığını, ketum kişiliğini koruduğunu belirten Bozkurt, son günlerine kadar çalışmaya ve proje üretmeye devam ettiğini kaydetti.