Kazada hayatını kaybedenin ismi belli oldu

Pandemi Hastanesi inşaatında yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 16.45 sıralarında Lefkoşa'da Pandemi Hastahanesi inşaat alanı içerisinde 44 yaşındaki Zafer ÜNAL yönetimindeki 34 SBG 77 plakalı kamyon ile seyir halinde olduğu sırada 60 yaşındaki Şerif SAMİ kamyonun boşaltacağı yükün yerini göstermek için dikiz aynasını tutup ilerlemek istediği bir sirada dengesini kaybederek kamyonun sağ ön tekerleğinin altina düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazayla ilgili polis soruşturması devam etmekte.