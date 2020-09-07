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Pilli "maddeler sadece önerilerden ibarettir"

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Pilli "maddeler sadece önerilerden ibarettir"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından son alınan kararlarla ilgili açıklama yaparak bu kararları gibi gösterilen maddelerin sadece önerilerden ibaret olduğunu belirtti.
Bakanlığımızın talebi üzerine, gerek sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleri, gerekse konuyla ilgili hekimlerimizden Covid 19 süreci ile ilgili önerileri talep ettik. Tüm önerileri toplum sağlığını önceleyerek ele alıp gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

Bilindiği üzere COVID 19 sürecinde karar merci Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesidir. Bu süreç içinde komitemiz, aktarılan öneriler ve görüşleri süzgeçten geçirip alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaktır.

Bugün bazı yayın organlarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gibi gösterilen maddeler sadece önerilerden ibarettir.

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