banner913
banner932
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
Turunçgil Yeşilleme hastalığı hakkında eğitim
8 0
Aile kavgasına giden polislere saldırı
Aile kavgasına giden polislere saldırı
75 0
 
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
Eşine trafik cezası kesen polise yumruk attı
26 0
Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coştular
Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coştular
21 0
1 Haziran Dünya Çocuk Günü, İskele’de de kutlandı
1 Haziran Dünya Çocuk Günü, İskele’de de kutlandı
23 0
14. Lefke Ceviz Festivali yarın yapılacak
14. Lefke Ceviz Festivali yarın yapılacak
27 0
Bugün Dünya Çocuk Günü…
Bugün Dünya Çocuk Günü…
31 0
banner1032
banner1038

Kazada eşini kaybeden sürücüye iki gün tutukluluk

banner1020

Korkuteli Kavşağı’nda kontrolünü kaybettiği aracında yolcu olarak bulunan eşi Hatice Gökçe’nin ölümüne sebebiyet veren sürücü Orhan Gökçe tutuklandı

banner974
Kazada eşini kaybeden sürücüye iki gün tutukluluk
banner971
Korkuteli Kavşağı’nda önceki gün kontrolünü kaybettiği aracında yolcu olarak bulunan eşi Hatice Gökçe’nin  ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanan sürücü Orhan Gökçe, dün sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı.
Tedbirsizlik veya dikkatsizlik yüzünden ölüme neden olma ve dikkatsiz sürüş suçlarından methaldar olan Orhan Gökçe, aleyhine mahkemeden tahkikat maksatlı 2 gün tutukluluk emri temin edildi.
Dünkü tutukluluk duruşmasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu , mahkemeye kazayla ilgili olguları aktardı.
Polis, zanlının, 1 Haziran’da, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa anayolunun 14 – 15 km’leri arasında, yönetimindeki JR 735 plakalı salon araç ile Lefkoşa  istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği esnada ölümle neticelenen bir trafik kazası yaptığını söyledi.
Polis, zanlının yönetimindeki araçla, Korkuteli köyü yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak orta refüje düşmek üzereyken, aracının direksiyonunu ani ve keskin bir şekilde sola kırıp, aracıyla kontrolsüzce anayola giriş yapıp tekrar yolun solundan çıkarak tarlada 3 takla atıp tavanı üzerinde durduğunu söyledi.
Polis kaza sonucu araç sürücüsü olan zanlı ve araçta yolcularla bulunan 40 yaşındaki Hediye Gökçe’nin ağır, 12 yaşındaki Emine Gökçe, 15 yaşındaki İbrahim Gökçe , 35 yaşındaki Gökhan Tekin, 30 yaşındaki Rukiye Tekin ve 18 yaşındaki Fatma Nur Tekin'in hafif yaralı olarak , Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.
Hafif yaralıların taburcu olduğunu belirten tanık çavuş, Ameliyata alınan Hediye Gökçe’nin aldığı ağır yaralara dayanamayarak yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdiğini belirtti.
Tanık çavuş, ciddi suçla ilgili tahkikatının henüz yeni başladığını, belirterek tahkikatını salimen neticelendirebilmek için mahkemeden süre istedi.
Huzurundaki talebi değerlendiren yargıç, zanlının 2 gün  süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.