Kaza zanlısı aranıyor

İskele’de 25 Haziran’da trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakarak kaçan Adrinsola Daniel Sontan aranıyor

İskele Harnup Fabrikası Çemberi yanında, 25 Haziran 2023 tarihinde, trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakarak ayrılan Adrinsola Daniel Sontan polis tarafından aranıyor.

25 Haziran 2023 tarihinde, İskele Harnup Fabrikası Çemberi yanında, trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakarak ayrılan ZRD 846 plakalı araç sürücüsü 30 yaşındaki Adrinsola Daniel Sontan polis tarafından aranıyor. Polis, Adrinsola Daniel Sontan’ı görenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini önemle rica etti.

