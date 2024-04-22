Kaza yaptı, uyuşturucudan yakalandı

Girne'de aşırı alkollü şekilde araç kullanırken kaza yapan Deniz Kaan Tongarlı’nın aracında iki gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Polis, zanlının evinde yaptığı aramada ise bir gram hintkeneviri daha tespit etti

Girne’de dün sabah saatlerinde Manolya Sokak üzerinde, 280 miligram alkollü araç kullanırken trafik kazası yapan, aracındaki aramada yaklaşık 2 gram, evindeki aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 33 yaşındaki Deniz Kaan Tongarlı tutuklandı. Tongarlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Zanlı Deniz Kaan Tongarlı’nın 21 Nisan 2024 tarihinde Girne'de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının 21 Nisan 2024 tarihinde saat 02:45 raddelerinde, Girne'de meydana gelen trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Girne Polis Müdürlüğü otoparkı içerisine getirilen Ozanköy'de sakin zanlı Deniz Kaan Tongarlı’nın kullanımında bulunan kırmızı renk Suzuki Swift marka aracın torpido kısmı içerisinde, Girne Trafik Şube'de görevli polis tarafından araca ait evraklar alınacağı esnada, gözlük kılıfı içerisindeki mavi renk Marlboro marka sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı şekilde, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis akabinde zanlının Ozanköy'de ikametgahı içerisinde mahkeme emri gereği oluşturulan bir polis ekibi ile birlikte 03.50 - 04.10 saatleri arasında adı edilenin huzurunda yapılan arama neticesinde, ikametgahın yatak odası içerisindeki sehpa üzerinde yaklaşık 1gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığını zanlıya ati cep telefonu emare alındığını, bahse konu telefon içerisinde suça bağlantılı herhangi bir şahsın olup olmadığının araştırılması bakımından PGM Data İşlem Şubeye gönderilmesi gerektiğini, emare uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilerek analizinin yapılaması gerektiğini aktardı. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir everdi.

