Bir gecede 2 bin 127 sürücüye ceza

Polis, ülke genelinde önceki gece asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. 24 kaçak tespit edildi, trafik denetimlerinde 2 bin 127 sürücüye ceza kesildi, 189 araç da trafikten men edildi

Polis, 5 ilçede yaptığı asayiş denetiminde ikamet izinsiz olduğunu tespit ettiği 24 kişiyi tutukladı, kumarhaneye girmesi yasak 99 kişi hakkında yasal işlem yaptı.5 ilçedeki trafik denetimlerinde kontrol edilen 5 bin 350 sürücüsünden 2 bin 127’si hakkında yasal işlem yapıldı. Polis bültenine yansıyan ilk sıradaki trafik suçu yine sürat oldu. Rapor edilen 2 bin 127 sürücüden 734’ü süratliydi. 5 ilçede, 189 araç da trafikten men edildi.ASAYİŞ DENETİMLERİPolis önceki geceyle dün sabah saatlerine kadar Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk sahasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.Denetimler, eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satan mekanlar, marketler, kahvehaneler, kafeler, barlar, restoranlar ve halkın yoğun olduğu yerlerde yapıldı.Lefkoşa’da ikamet izinsiz 5 kişi, aracında kanunsuz bıçak taşıyan 1 kişi ve polisi darp eden 4 kişi tutuklandı.Gazimağusa’daki denetimlerde kumarhanede bulunması yasak 17 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.Girne’de kumarhanede bulunması yasak 42 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi, ikamet izinsiz 14 kişi de tutuklandı.Yine Girne’de alkollüyken trafik kazası yapan şahsın aracında ve evinde yapılan aramada 3 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve söz konusu kişi tutuklandıGüzelyurt’ta bir araçta yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti bulundu, söz konusu şahıs tutuklandı.Güzelyurt bölgesinde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 4 kişi de tutuklandı ve yine Güzelyurt’ta ruhsatı olmaksızın alkollü içki satan iş yeri işletmecisi hakkında da yasal işlem yapıldı.İskele’de ikamet izinsiz bir kişi tutuklanırken, kumarhaneye girmesi yasak 40 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.TRAFİKTE DENETİMÖte yandan Lefkoşa bölgesinde trafikte 2 bin 795 araç sürücüsü kontrol edilirken 559 araç sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.Sürücülerden 222’si süratli, 21’i alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 57’si cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemersiz, 60’ı seyrüsefer ruhsatsız ve 9’u sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.8 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı tespit edildi, 162 sürücüye diğer trafik suçları nedeniyle yasal işlem yapıldı. Lefkoşa bölgesinde 103 araç da trafikten uzaklaştırıldı.Gazimağusa bölgesindeki trafikte bin 55 araç sürücüsü kontrol edilirken, 813 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.Sürücülerden 154’ü süratli, 3’ü alkollü, 28’i cep telefonu kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmaktan rapor edildi. 158 sürücüye diğer trafik suçları nedeniyle yasla işlem yapıldı. Gazimağusa bölgesinde 3 araç da trafikten men edildiÖte yandan Girne bölgesinde trafik ekipleri bin 502 araç sürücüsü kontrol ederek 361 sürücü hakkında yasal işlem yaptı.Sürücülerden 141’i süratli, 32’si alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın 12’si cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemersiz, 20’si seyrüsefer ruhsatsız, 6’sı sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.16 sürücüye trafik ışıklarına uymadığı, 128 sürücüye de diğer trafik suçları nedeniyle yasal işlem yapıldı. 1 sürücüsü tutuklanırken, 59 araç da trafikten men edildi.Güzelyurt’taki trafik denetimlerinde 750 araç sürücüsü kontrol edilirken, 98 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.Sürücülerden 29’u süratli, 1’i cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemersiz, , 1’i sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi. 3 sürücü trafik ışıklarına uymadığı, 47 sürücü de diğer suçları nedeniyle rapor edildi. 4 araç trafikten men edildi.İskele’deki trafik denetimlerinde 750 araç sürücüsü kontrol edildi, 296 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.Sürücülerden 188’i süratli, 2’si alkollü, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın 5’i cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemersiz, 19’u seyrüsefer ruhsatsız, 2’si sigortasız araç kullandığı için rapor edildi. 63 sürücü hakkında ise diğer suçlardan yasal işlem yapıldı. 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 20 araç trafikten men edildi.